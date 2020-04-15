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В Москве за сутки — 1774 случая коронавируса

14:07
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
Пандемия коронавируса в Москве. Фото AFP
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По данным Роспотребнадзора, в Москве за последние сутки зарегистрировано 1 774 случая коронавируса. За весь период в столице зафиксировано 14 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Москве выздоровели 189 пациентов, проходивших лечение от коронавируса в больницах города. За весь период в Москве выздоровели 1 205 человек.

106 человек в Москве скончались от коронавирусной инфекции за весь период, из них 11 — за минувшие сутки.

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