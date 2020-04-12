За последние сутки в Москве зафиксировано 1306 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 10 158 заболевших, среди которых: 45% - от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 80 лет, 5% - старше 80 лет и 3,5% - дети.

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в 2 раза. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.

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