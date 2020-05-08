Коронавирус в мире 8 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 8 мая в мире зарегистрированы 3 917 627 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 270 720 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 344 164 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 292 623 человека. Далее идут Испания (256 855), Италия (215 858), Великобритания (206 715) и Россия (177 160). После этой пятерки — Франция (174 791), Германия (169 430), Бразилия (135 773), Турция (133 721), Иран (103 135) и Китай (82 886).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (76 928), Велиобритании (30 615) и Италии (29 958). Далее идут Испания (26 070), Франция (25 987), Бразилия (9 190), Бельгия (8 415), Германия (7 392), Иран (6 486), Голландия (5 288) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (217 250), далее идут Испания (163 919), Германия (141 700), Италия (96 276), Турция (82 984), Иран (82 744), Китай (77 993), Бразилия (55 35), Франция (55 027), Канада (28 972) и Швейцария (25 900).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется