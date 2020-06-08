Коронавирус в мире 8 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 8 июня в мире зарегистрированы 7 091 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 406 195 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 461 119 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 007 449 человек. Далее идут Бразилия (691 962), Россия (467 673), Испания (288 630) и Великобритания (286 194). После этой пятерки — Индия (257 486), Италия (234 994), Перу (196 515), Германия (185 869), Турция (171 132).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (112 469), Велиобритании (40 542), Бразилии (37 312), Италии (33 899) и Франции (29 155). Далее идут Испания (27 136), Мексика (13 699), Бельгия (9 595), Германия (8 776), Иран (8 281) и Канада (7 800).

Больше всего выздоровевших людей — в США (761 708), далее идут Бразилия (302 084), Россия (226 731), Германия (169 100), Италия (1653 837), Турция (137 969), Иран (134 349), Индия (123 848), Чили (95 631).

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.