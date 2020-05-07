Коронавирус в мире 7 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 6 мая в мире зарегистрированы 3 822 989 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 265 084 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 302 995 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 263 183 человека. Далее идут Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Франция (174 191). После этой пятерки — Германия (168 162), Россия (165 929), Турция (131 744), Бразилия (126 611), Иран (101 605) и Китай (82 885).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (74 807), Велиобритании (30 076) и Италии (29 684). Далее идут Испания (25 857), Франция (25 809), Бразилия (8 588), Бельгия (8 339), Германия (7 275), Иран (6 418), Голландия (5 204) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (213 084), далее идут Испания (159 359), Германия (139 900), Италия (93 245), Иран (81 587), Турция (78 202), Китай (77 957), Франция (53 972), Бразилия (51 370), Канада (28 171) и Швейцария (25 700).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется