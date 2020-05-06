Коронавирус в мире 6 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 6 мая в мире зарегистрированы 3 727 893 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 258 341 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 1 242 407 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 237 633 человека. Далее идут Испания (250 561), Италия (213 561), Великобритания (194 990) и Франция (170 551). После этой пятерки — Германия (167 007), Россия (155 370), Турция (129 491), Бразилия (115 953), Иран (99 970) и Китай (82 883).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (72 271), Велиобритании (29 427) и Италии (29 315). Далее идут Испания (25 613), Франция (25 531), Бельгия (8 016), Бразилия (7 958), Германия (6 993), Иран (6 340), Голландия (5 168) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (200 628), далее идут Испания (154 718), Германия (135 100), Италия (85 231), Иран (80 475), Китай (77 811), Турция (73 285), Франция (52 736), Бразилия (48 221), Канада (26 993) и Швейцария (25 400).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 5 мая всего зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется