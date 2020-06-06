Коронавирус в мире 6 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 6 июня в мире зарегистрированы 6 850 274 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 398 244 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 3 351 249 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 965 708 человек. Далее идут Бразилия (646 006), Россия (449 834), Испания (288 058) и Великобритания (283 311). После этой пятерки — Индия (236 657), Италия (234 531), Перу (187 400), Германия (185 414), Турция (168 340), Иран (167 156), Иран (167 156) и Франция (153 055).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (111 390), Велиобритании (40 261), Бразилии (35 047), Италии (33 774) и Франции (29 111). Далее идут Испания (27 134), Мексика (13 170), Бельгия (9 566), Германия (8 763), Иран (8 134) и Канада (7 703).

Больше всего выздоровевших людей — в США (738 646), далее идут Бразилия (302 084), Россия (212 680), Германия (168 500), Италия (163 781), Турция (133 400), Иран (129 741), Индия (114 073), Чили (95 631).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.