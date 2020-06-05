Коронавирус в мире 5 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 5 июня в мире зарегистрированы 6 702 699 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 393 212 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 3 251 592 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 924 051 человек. Далее идут Бразилия (615 870), Россия (441 108), Испания (287 740) и Великобритания (281 661). После этой пятерки — Италия (234 013), Индия (226 770), Германия (184 923), Перу (183 198), Турция (167 410), Иран (167 410), Иран (164 270) и Франция (152 444).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (110 173), Велиобритании (39 904), Бразилии (34 039), Италии (33 689) и Франции (29 065). Далее идут Испания (27 133), Мексика (12 545), Бельгия (9 548), Германия (8 736), Иран (8 071) и Канада (7 637).

Больше всего выздоровевших людей — в США (712 252), далее идут Бразилия (274 997), Россия (204 623), Германия (167 800), Италия (161 895), Турция (131 778), Иран (127 485), Индия (109 462), Чили (95 631) и Китай (78 327).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 597 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.