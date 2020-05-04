Коронавирус в мире 4 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 4 мая, в мире зарегистрирован 3 506 924 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 247 743 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 1 125 255 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 158 041 человек). Далее идут Испания (217 466), Италия (210 717), Великобритания (187 842), Франция (168 925), Германия (165 664), Россия (134 687). Далее — Турция (126 045) и Бразилия (101 826).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (67 682), Италии (28 884), Великобритании (28 446), Испании (25 264) и Франции (24 864). Далее идут Бельгия (7 844), Бразилия (7 051), Германия (6 866), Иран (6 203) и Голландия (5 056).

Больше всего выздоровевших людей — в США (180 152). Далее идут Германия (130 600), Испания (118 902), Италия (81 654), Китай (78 684), Иран (78 422), Турция (63 151), Франция (50 885) и Бразилия (42 991).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 3 мая коронавирус подтвержден у 134 687 человек, 16 639 выздоровело, 1 280 умерло.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется