Коронавирус в мире 4 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 4 июня в мире зарегистрированы 6 573 568 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 388 041 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 3 170 532 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 901 783 человека. Далее идут Бразилия (584 562), Россия (432 277), Испания (287 406) и Великобритания (279 856). После этой пятерки — Италия (233 836), Индия (216 919), Германия (184 425), Перу (178 914), Турция (166 422), Иран (160 696), Франция (151 677).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (109 142), Велиобритании (39 728), Италии (33 601), Бразилии (32 568) и Франции (29 021). Далее идут Испания (27 128), Мексика (11 729), Бельгия (9 522), Германия (8 699), Иран (8 012) и Канада (7 498).

Больше всего выздоровевших людей — в США (688 670), далее идут Бразилия (266 132), Россия (195 957), Германия (167 300), Италия (160 938), Турция (130 825), Иран (125 206), Индия (104 107), Чили (90 748) и Китай (78 319).

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.