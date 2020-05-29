Коронавирус в мире 29 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 29 мая в мире зарегистрированы 5 909 003 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 362 081 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 2 581 951 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 768 461 человек. Далее идут Бразилия (438 812), Россия (379 051), Испания (284 986) и Великобритания (269 127). После этой пятерки — Италия (231 732), Франция (186 238), Германия (182 452), Индия (165 799), Турция (160 979), Иран (143 849), Перу (141 779), Канада (88 512) и Китай (86 512).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (103 330), Велиобритании (37 837), Италии (33 142), Франции (28 662) и Испании (27 119). Далее идут Бразилия (26 764), Бельгия (9 388), Мексика (9 044), Германия (8 570), Иран (7 627), Канада (6 877), Голландия (5 903) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (498 725), далее идут Испания (196 958), Бразилия (193 181), Германия (163 200), Россия (150 993), Италия (150 604), Турция (124 369), Иран (112 988) и Китай (78 291).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 мая всего зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 142 летальных исходов, выздоровело 150 993 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.