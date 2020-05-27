Коронавирус в мире 27 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 27 мая в мире зарегистрированы 5 685 886 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 352 227 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 430 752 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 725 275 человек. Далее идут Бразилия (394 507), Россия (362 342), Испания (283 339) и Великобритания (265 227). После этой пятерки — Италия (230 555), Франция (182 722), Германия (181 288), Турция (158 762), Индия (151 876), Иран (139 511), Перу (129 751), Канада (86 647) и Китай (83 621).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (100 572), Велиобритании (37 048), Италии (32 955), Франции (28 530) и Испании (27 117). Далее идут Бразилия (24 593), Бельгия (9 334), Германия (8 498), Мексика (8 134), Иран (7 508), Канада (6 639), Голландия (5 856) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (479 969), далее идут Испания (196 958), Германия (162 000), Бразилия (158 593), Италия (144 658), Россия (131 129), Турция (121 507), Иран (109 437), Китай (78 280) и Франция (65 879).

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.