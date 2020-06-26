Коронавирус в мире 26 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 26 июня в мире зарегистрированы 9 714 805 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 491 859 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 5 250 085 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 504 588 человек. Далее идут Бразилия (1 233 147), Россия (613 994), Индия (491 170) и Великобритания (307 980). После этой пятерки — Испания (294 566), Перу (268 602), Чили (259 064), Италия (239 706), Иран (215 096).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (126 780), Бразилии (55 054), Великобритании (43 230), Италии (34 678) и Франции (29 752). Далее идут Испания (28 330), Мексика (25 060), Индия (15 308), Иран (10 130), Бельгия (9 726) и Германия (9 012).

Больше всего выздоровевших людей — в США (1 052 293), далее идут Бразилия (673 729), Россия (375 164), Индия (285 671), Чили (219 327), Италия (186 725), Германия (176 800), Иран (175 103), Турция (165 706), Перу (156 074).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 июня выявлено 613 994 случая заражения коронавирусной инфекцией. 8 605 человек умерли, выздоровели — 375 164.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.