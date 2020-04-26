Коронавирус в мире 26 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 817 034 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (53 789), Италии (26 384), Испании (22 902), Франции (22 614) и Великобритании (20 319). Далее идут Бельгия (6 917), Германия (5 877), Иран (5 650) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (109 800). Далее идут США (100 721), Испания (95 708), Китай (78 175), Иран (68 193), Италия (63 120), Франция (45 372) и Бразилия (29 160)

По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 апреля всего зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется