Коронавирус в мире 25 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 25 апреля в мире зарегистрированы 2 831 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 197 297 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 806 894 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 925 038 человек. Далее идут Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 828) и Германия (154 999). После этой пятерки — Великобритания (143 464), Турция (104 912), Иран (88 194), Китай (82 816) и Россия (68 766).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (52 185), Италии (25 969) и Испании (22 524). Далее идут Франция (22 245), Великобритания (19 506), Бельгия (6 679 из 44 293), Германия (5 760), Иран (5 574), и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в США (110 432), далее идут Германия (109 800), Испания (92 355), Китай (77 346), Иран (66 599), Италия (60 498), Франция (43 493), Бразилия (27 655).

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется