Коронавирус в мире 24 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 24 мая в мире зарегистрированы 5 405 186 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 343 983 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 247 345 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 666 828 человек. Далее идут Бразилия (349 113), Россия (335 882), Испания (282 370) и Великобритания (257 154). После этой пятерки — Италия (229 327), Франция (182 469), Германия (179 986), Турция (155 686), Иран (133 521), Индия (131 920), Перу (115 754) и Китай (83 621).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (98 683), Велиобритании (36 675), Италии (32 735), Испании (28 678) и Франции (28 332). Далее идут Бразилия (22 165), Бельгия (9 237), Германия (8 366), Иран (7 359), Мексика (7 179), Канада (6 355), Голландия (5 811) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (446 914), далее идут Испания (196 958), Германия (159 900), Бразилия (142 587), Италия (138 840), Турция (117 602), Россия (107 936), Иран (104 072), Китай (78 261) и Франция (64 547).

По данным Роспотребнадзора, на день 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.