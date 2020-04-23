Коронавирус в мире 23 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 23 апреля в мире зарегистрированы 2 638 477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 184 248 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 721 997 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (150 648). После этой пятерки — Великобритания (133 495), Турция (98 674), Иран (85 996), Китай (82 798) и Россия (57 999).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (47 681), Италии (25 085) и Испании (21 717). Далее идут Франция (21 340), Великобритания (18 100), Бельгия (6 262 из 41 889), Иран (5 391), Германия (5 315) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (103 300), далее идут США (85 915), Испания (84 050), Китай (77 207), Иран (63 113), Италия (54 543), Франция (40 657), Бразилия (25 318).

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется