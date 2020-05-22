Коронавирус в мире 22 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 22 мая в мире зарегистрированы 5 197 519 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 334 672 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 2 082 573 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 620 902 человека. Далее идут Россия (317 554), Бразилия (310 921), Испания (280 117) и Великобритания (250 908). После этой пятерки — Италия (228 006), Франция (181 826), Германия (179 021), Турция (153 548), Иран (129 341), Индия (118 501), Перу (108 769) и Китай (82 971).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (96 354), Велиобритании (36 042), Италии (32 486), Франции (28 215) и Испании (27 940). Далее идут Бразилия (20 082), Бельгия (9 186), Германия (8 309), Иран (7 249), Мексика (6 510), Канада (6 152), Голландия (5 775) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (382 169), далее идут Испания (196 958), Германия (158 000), Италия (134 560), Бразилия (125 960), Турция (114 990), Иран (100 564), Россия (92 681), Китай (78 255) и Франция (63 858).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 21 мая всего зарегистрировано 315 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.