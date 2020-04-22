Коронавирус в мире 22 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 22 апреля в мире зарегистрированы 2 257 710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 177 670 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 695 002 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 819 164 человека. Далее идут Испания (204 178), Италия (183 957), Франция (158 957) и Германия (148 453). После этой пятерки — Великобритания (129 044), Турция (95 591), Иран (84 802), Китай (82 788) и Россия (52 763).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (45 340), Италии (24 648) и Испании (21 282). Далее идут Франция (20 796), Великобритания (17 337), Бельгия (5 998 из 40 956), Иран (5 297), Германия (5 086) и Китай (4 632).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (99 400), далее идут США (82 973), Испания (82 514), Китай (77 151), Иран (60 965), Италия (51 600), Франция (39 181), Бразилия (24 325).

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется