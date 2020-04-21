Коронавирус в мире 21 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 21 апреля, в мире зарегистрированы 2 477 426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 170 324 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 647 632 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (787 370 человек). Далее идут Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (156 480), Германия (1470 065) и Великобритания (125 856). После этой шестерки — Турция (90 980), Китай (83 849) и Иран (83 505).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (42 335), Италии (24 114), Испании (20 852), Франции (20 265) и Великобритании (16 509). Далее идут Бельгия (5 828), Иран (5 209), Германия (4 862) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (91 500). Далее идут Испания (80 587), Китай (77 775), США (71 921), Иран (59 273), Италия (48 877), Франция (38 036) и Швейцария (18 600).

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.