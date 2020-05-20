Коронавирус в мире 20 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 20 мая в мире зарегистрированы 4 988 994 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 324 958 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 959 149 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 570 583 человека. Далее идут Россия (299 941), Испания (278 803), Бразилия (271 885) и Великобритания (248 818). После этой пятерки — Италия (226 699), Франция (180 809), Германия (177 827), Турция (151 615), Иран (124 603), Индия (106 886), Перу (99 483) и Китай (82 965).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (93 533), Велиобритании (35 341), Италии (32 169), Франции (28 022) и Испании (27 778). Далее идут Бразилия (17 983), Бельгия (9 108), Германия (8 193), Иран (7 119), Канада (5 912), Голландия (5 715), Мексика (5 666) и Китай (4 634).

Больше всего выздоровевших людей — в США (361 180), далее идут Испания (196 958), Германия (155 700), Италия (129 401), Турция (112 895), Бразилия (106 794), Иран (97 173), Китай (78 244), Россия (76 130) и Франция (62 563).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 19 мая всего зарегистрирован 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.