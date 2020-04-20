Коронавирус в мире 20 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 20 апреля, в мире зарегистрированы 2 404 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 165 229 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 624 698 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (759 659 человек). Далее идут Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (154 098), Германия (145 742) и Великобритания (121 173). После этой шестерки — Турция (86 306), Китай (83 817) и Иран (82 211).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (40 679), Италии (23 660), Испании (20 453), Франции (19 718) и Великобритании (16 060). Далее идут Бельгия (5 683), Иран (5 118), Германия (4 642) и Китай (4 636).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (88 000). Далее идут Китай (77 706), Испания (77 357), США (70 927), Иран (57 023), Италия (47 055), Франция (37 188) и Швейцария (17 800).

По данным Роспотребнадзора на день 19 апреля, в России зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется