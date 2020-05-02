Коронавирус в мире 2 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 2 мая в мире зарегистрированы 3 401 190 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 239 604 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 081 639 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 131 452 человека. Далее идут Испания (242 988), Италия (207 428), Великобритания (177 454) и Франция (167 346). После этой пятерки — Германия (164 077), Турция (122 392), Россия (114 431), Иран (95 646), Бразилия (92 202) и Китай (82 875).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (65 776), Италии (28 236) и Велиобритании (27 510). Далее идут Испания (24 824), Франция (24 594), Бельгия (7 703), Германия (6 736), Бразилия (6 412), Иран (6 091), Голландия (4 893) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (161 563), далее идут Испания (142 450), Германия (126 900), Италия (78 249), Китай (77 685), Иран (76 318), Турция (53 808), Франция (50 212), Бразилия (38 039) и Швейцария (23 900).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется