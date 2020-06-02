Коронавирус в мире 2 июня: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 2 июня в мире зарегистрированы 6 370 499 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 377 515 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 2 904 690 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 859 323 человека. Далее идут Бразилия (529 405), Россия (414 878), Испания (286 718) и Великобритания (276 332). После этой пятерки — Италия (233 197), Индия (198 706), Франция (189 220), Германия (183 765), Перу (170 039), Турция (164 769), Иран (154 445).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (106 925), Велиобритании (39 045), Италии (33 475), Бразилии (30 046) и Франции (28 833). Далее идут Испания (27 127), Мексика (10 167), Бельгия (9 486), Германия (8 618), Иран (7 878) и Канада (7 326).

Больше всего выздоровевших людей — в США (615 416), далее идут Бразилия (211 080), Испания (196 958), Россия (175 877), Германия (165 900), Италия (158 355), Турция (128 947), Иран (121 004), Индия (95 754) и Китай (78 315).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.