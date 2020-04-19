Коронавирус в мире 19 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 329 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 160 117 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 595 229 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (735 086 человек). Далее идут Испания (194 416), Италия (175 925), Франция (152 978) и Германия (143 724). После этой пятерки — Великобритания (115 314), Китай (83 804), Турция (82 329) и Иран (82 329).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (38 910), Италии (23 227), Испании (20 639), Франции (19 323) и Великобритании (15 464). Далее идут Бельгия (5 453), Иран (5 031), Китай (4 636) и Германия (4 538).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (85 400). Далее идут Китай (77 647), Испания (74 797), США (66 604), Иран (55 987), Италия (44 927), Франция (36 587) и Швейцария (17 100).

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля, в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется