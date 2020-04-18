Коронавирус в мире 18 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 18 апреля в мире зарегистрированы 2 250 790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 154 266 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 571 147 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 710 021 человек. Далее идут Испания (190 839), Италия (172 434), Франция (147 969) и Германия (141 397). После этой пятерки — Великобритания (108 692), Китай (82 719), Иран (79 494) и Турция (78 546).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (37 158), Италии (22 745) и Испании (20 002). Далее идут Франция (18 681), Великобритания (14 576), Бельгия (5 163 из 36 138), Иран (4 958), Китай (4 632) и Германия (4 352).

Больше всего выздоровевших людей — в Германии (83 114), далее идут Китай (77 029), Испания (74 797), США (60 510), Иран (54 064), Италия (42 727) и Франция (34 420).

По данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России — 32 008 случаев заражения, 273 человека умерли, выздоровело — 2 590.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется