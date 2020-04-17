Коронавирус в мире 17 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 183 148 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 146 841 смерть из-за осложнений после заражения вирусом, 547 679 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 678 144 человек. Далее идут Испания (184 948), Италия (168 941), Франция (165 027) и Германия (137 698). После этой пятерки — Великобритания (103 093), Китай (82 692), Иран (77 995) и Турция (74 193).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (34 641), Италии (22 170) и Испании (19 315). Далее идут Франция (17 920), Великобритания (13 729), Иран (4 869).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 944), далее идут Германия (77 000), Испания (74 797), США (57 844), Иран (52 229), Италия (40 164) и Франция (32 812).

По данным Роспотребнадзора на день 16 апреля, в России — 27 938 случаев заражения, 232 человека умерли, выздоровело — 2 304.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется