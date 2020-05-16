Коронавирус в мире 16 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 16 мая в мире зарегистрированы 4 628 555 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 308 645 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 758 079 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 484 285 человек. Далее идут Испания (274 367), Россия (262 367), Великобритания (236 711) и Италия (223 885). После этой пятерки — Бразилия (220 291), Франция (179 506), Германия (175 699), Турция (146 457), Иран (116 635), Индия (85 940), Перу (84 495) и Китай (82 941).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (88 507), Велиобритании (33 998), Италии (31 610), Франции (27 529) и Испании (27 459). Далее идут Бразилия (14 962), Бельгия (8 959), Германия (8 001), Иран (6 902), Голландия (5 643), Канада (5 562), Мексика (4 767) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (326 242), далее идут Испания (188 967), Германия (151 700), Италия (120 205), Турция (106 133), Иран (91 836), Бразилия (84 970), Китай (78 219), Франция (60 448), Россия (58 226), Канада (36 895).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 15 мая выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.