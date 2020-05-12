Коронавирус в мире 12 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 12 мая в мире зарегистрированы 4 256 022 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 287 332 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 527 517 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 385 834 человека. Далее идут Испания (268 143), Великобритания (223 060), Россия (221 344) и Италия (219 814). После этой пятерки — Франция (177 423), Германия (172 576), Бразилия (169 594), Турция (139 771), Иран (109 286) и Китай (82 919).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (81 795), Велиобритании (32 065) и Италии (30 739). Далее идут Испания (26 744), Франция (26 643), Бразилия (11 653), Бельгия (8 707), Германия (7 661), Иран (6 685), Голландия (5 456), Канада (4 993) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (262 225), далее идут Испания (177 846), Германия (145 617), Италия (106 587), Турция (95 780), Иран (87 422), Китай (78 171), Бразилия (67 384), Франция (56 724), Россия (39 801), Канада (32 994) и Швейцария (26 800).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.