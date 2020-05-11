Коронавирус в мире 11 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 11 мая, в мире зарегистрирован 4 181 021 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 283 868 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 493 401 человек выздоровел за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 367 638 человек). Далее идут Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688). После этой пятерки — Франция (176 970), Германия (171 879), Бразилия (162 699), Турция (138 657), Иран (107 603) и Китай (82 918).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (80 787), Великобритании (31 855), Италии (30 560), Испании (26 621) и Франции (26 380). Далее идут Бразилия (11 123), Бельгия (8 656), Германия (7 569), Иран (6 640), Голландия (5 440) и Канада (4 870).

Больше всего выздоровевших людей — в США (256 336). Далее идут Испания (176 439), Германия (145 600), Италия (105 186), Турция (92 691), Иран (86 143), Китай (78 144), Бразилия (64 957), Франция (56 217), Россия (34 306), Канада (32 096) и Швейцария (26 600).

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.