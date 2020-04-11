Коронавирус в мире 11 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 11 апреля в мире зарегистрированы 1 699 632 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 102 734 смертий из-за осложнений после заражения вирусом, 376 330 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 502 876 человек. Далее идут Испания (158 273), Италия (147 577), Франция (124 869) и Германия (122 171). После этой пятерки — Китай (81 953), Великобритания (73 758) и Иран (68 192).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (18 849), США (18 747) и Испании (16 081). Далее идут Франция (13 197), Великобритания (8 958), Иран (4 232) и Китай (3 339).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 525), далее идут Испания (55 668), Германия (53 913), Иран (35 465), Италия (30 455), США (27 314) и Франция (24 932).

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется