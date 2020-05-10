Коронавирус в мире 10 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 10 мая в мире зарегистрированы 4 101 772 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 212 странах/регионах. Зафиксированы 280 443 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 1 441 791 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 347 309 человек. Далее идут Испания (262 783), Италия (218 268), Великобритания (215 260) и Россия (198 676). После этой пятерки — Франция (176 658), Германия (171 324), Бразилия (156 061), Турция (137 115), Иран (106 220) и Китай (82 901).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (80 037), Велиобритании (31 587) и Италии (30 395). Далее идут Испания (26 478), Франция (26 310), Бразилия (10 656), Бельгия (8 581), Германия (7 549), Иран (6 589), Голландия (5 422) и Китай (4 693).

Больше всего выздоровевших людей — в США (238 078), далее идут Испания (173 157), Германия (143 300), Италия (103 031), Турция (89 480), Иран (85 064), Китай (78 120), Бразилия (61 685), Франция (56 038), Россия (31 916), Канада (31 249) и Швейцария (26 400).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.