Коронавирус в мире 1 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 1 мая в мире зарегистрированы 3 308 503 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 234 112 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 1 042 874 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 095 210 человек. Далее идут Испания (239 639), Италия (205 463), Великобритания (171 253) и Франция (167 178). После этой пятерки — Германия (163 009), Турция (120 204), Россия (106 498), Иран (94 640), Бразилия (87 187) и Китай (82 874).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (63 861), Италии (27 967) и Велиобритании (26 771). Далее идут Испания (24 543), Франция (24 376), Бельгия (7 594), Германия (6 623), Иран (6 028), Бразилия (6 006), Голландия (4 795) и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (155 737), далее идут Испания (137 984), Германия (123 500), Китай (77 642), Италия (75 945), Иран (75 103), Франция (49 476), Турция (48 886), Бразилия (35 935) и Швейцария (23 400).

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется