Коронавирус в мире: главное на утро 9 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 9 мая, общее число зараженных в мире достигло 4 014 320 человек. Зафиксировано 276 237 летальных исходов от инфекции, вылечились 1 385 581 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 322 163 человека. Далее идут — Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364) и Россия (187 859).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (78 616), Великобритания (31 241), Италия (30 201), Испания (26 299) и Франция (26 230).

— Смертность в Италии за период с 20 февраля по 31 марта, когда в стране было зафиксировано широкое распространение нового коронавируса, увеличилась почти на 39% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

— Бразилия установила очередной антирекорд по погибшим от коронавируса за сутки — 751 человек скончался от этого заболевания, следует из данных минздрава страны.

— Власти Кувейта распорядились с 10 мая ввести полный запрет на передвижение во всех районах страны до 30 мая с целью предотвратить распространение коронавируса.

— Республика Перу продлила карантин из-за коронавируса до 24 мая и ввела послабления по комендантскому часу.

— Карантинные меры будут смягчены с понедельника, 11 мая, в Испании для территорий, где живет чуть более половины населения.

— Около десяти миллионов масок раздадут среди пассажиров общественного транспорта во Франции, начиная со следующего понедельника.

— В Израиле после карантина открылись для посетителей 11 национальных парков и девять заповедников.

— Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о голосовании на выборах главы государства по почте в связи с эпидемией коронавируса.