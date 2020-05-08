Коронавирус в мире: главное на утро 8 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 8 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 3 817 681 человека. Зафиксировано 270 730 летальных исходов от инфекции, вылечились 1 344 242 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 292 623 человека. Далее идут — Испания (256 855), Италия (215 858), Великобритания (206 715) и Россия (177 160).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (76 928), Великобритания (30 615), Италия (29 958), Испания (26 070) и Франция (25 987).

— Европа готовилась широко отметить 75-летие освобождение от национал-социализма, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы — Британия, Австрия, Франция и Германия встретят 8 мая в виртуальном режиме и прямом эфире.

— Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал бороться с проявлениями ненависти на фоне пандемии коронавируса. По его словам, пандемия продолжает «вызывать цунами ненависти и ксенофобии». Как указал генсек, на улицах и в интернете усилились настроения против иностранцев.

— Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены, сообщила мэр Синтия Витери.

— Власти Австралии обнародовали план поэтапной отмены мер по социальному дистанцированию, объявленных в марте в связи с пандемией коронавируса. Отмена карантина будет состоять из трех этапов. Уже на первой стадии откроются рестораны и кафе при условии, что не будут принимать более десяти посетителей одновременно. Хозяева частных домов смогут принимать у себя не более пяти гостей. Церемонии погребения на открытом воздухе смогут посетить до 30 скорбящих, а свадебные празднества — не более десяти человек.

Во время второго этапа откроются кинотеатры и салоны красоты, а разрешенное число участников массовых сборищ увеличится до 20.

Заключительный этап предусматривает возможность собраний сразу до 100 человек, открытие ночных клубов, полное открытие внутренних границ между штатами и возможность путешествовать в Новую Зеландию.

— Режим ЧС в Латвии в связи с угрозой распространения коронавируса продлевается до 9 июня, но предусмотрен ряд послаблений.

— Новобранцы, которые ранее были госпитализированы с коронавирусом, не будут приниматься на военную службу в США, если не получат специального разрешения.

— Власти Японии одобрили использование американского экспериментального противовирусного препарата Remdesivir для лечения пациентов, у которых подтвержден коронавирус.

— Ношение масок в транспорте во Франции станет обязательным с 11 мая, штраф за нарушение этого правила составит 135 евро.