Коронавирус в мире: главное на утро 8 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:30 по московскому времени 8 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 431 973 человек. Зафиксировано 82 096 летальных исходов от инфекции, вылечились 302 209 человек. Наибольшее количество зараженных — в США (400 540), Испании (141 942) и Италии (135 586).

— Число заболевших и погибших от коронавируса в Латинской Америке неуклонно растет, заразились COVID-19 уже 35 тысяч 396 человек, что в два раза больше, чем неделю назад, скончались 1 332 пациента, следует из данных министерств здравоохранения стран.

— За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1 736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране.

— Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.

— Три больницы в американском штате Массачусетс получили разрешение на проведение первых в стране клинических испытаний японского лекарства «Авиган», которое может применяться для лечения коронавируса, сообщает газета Boston Globe со ссылкой на источники в медицинских кругах.

— Власти Китая разблокировали выезд из Уханя, который стал очагом эпидемии коронавируса и 76 дней был отрезан от внешнего от мира. В ночь на 8 апреля власти открыли трассы и разрешили людям на автомобилях выехать из города.

Ухань с 23 января оказался фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. Транспортное сообщение с городом было полностью приостановлено, включая метро, автобусы, паромы. В город не впускали и водный транспорт, не функционировали аэропорт и железнодорожные вокзалы. Жителям Уханя запретили покидать город без особого разрешения.

— Ученые из Аргентины смогли расшифровать полный геном коронавируса SARS COV-2, что позволит улучшить диагностику заболевания и лучше понять, как заболевание распространяется по стране, сообщила администрация президента Аргентины.

— Национальный университет аргентинского города Матанса (провинция Буэнос-Айрес) на фоне распространения коронавируса начал печатать маски на 3D-принтерах.

— Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

— Состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона по данным на вечер вторника стабильно, он по-прежнему находится в реанимации под наблюдением врачей, заявил официальный представитель канцелярии правительства.