Коронавирус в мире: главное на утро 7 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 7 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 820 689 человек. Зафиксировано 265 094 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 303 097 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 263 183 человека. Далее идут — Испания (253 682), Италия (214 457), Великобритания (201 101) и Франция (174 191).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (74 807), Великобритания (30 076), Италия (29 684), Испания (25 857) и Франция (25 809).

— Власти Германии сообщили о завершении первй фазы в стране. Бундеслига готовится возобновить сезон 15 мая.

— В США убили ученого из Университета Питтсбурга Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.

— Ученые из Майнцского университета при помощи суперкомпьютера смогли найти сразу четыре эффективных лекарства для борьбы с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется