Коронавирус в мире: главное на утро 6 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 6 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 727 947 человек. Зафиксировано 258 344 летальных исхода, 1 242 432 человека выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 237 633 человек), далее следуют Испания (250 561), Италия (213 013), Великобритания (194 990) и Франция (170 551).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (72 271), Великобритания (29 427), Италия (29 315), Испания (25 613) и Франция (25 531).

— В немецком Институте Роберта Коха не исключают второй и третьей волны пандемии коронавируса.

— В ЮАР начали тестирование вакцины от туберкулеза на эффективность против нового коронавируса.

— Китайские ученые призвали власти Италии не отменять карантин до августа. По их мнению, ослабление принятых мер является преждевременным шагом.

— В Гонконге снимается ряд ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. С пятницы смогут возобновить работу бары, спортзалы, кинотеатры и салоны красоты. Местным жителям разрешат собираться в группы до восьми человек вместо четырех.

— Британия вышла на второе место по количеству умерших от коронавируса. Всего в стране выявлено 194 990 зараженных, умерли 29 427 человек.