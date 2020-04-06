Коронавирус в мире: главное на утро 6 апреля 2020

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:20 по московскому времени 6 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 274 022 человек. Зафиксировано 69 468 летальных исходов от инфекции, вылечились 264 833 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (336 830), Испании (131 646) и Италии (128 948).

— Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, госпитализирован для проведения обследования. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит. Отмечается, что такое решение было принято по совету лечащего врача Джонсона, сообщает BBC.

По иноформации британских СМИ, Премьер-министру Великобритании будут проводить искусственную вентиляцию легких. Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона, у которого диагностирован коронавирус и остаются проблемы со здоровьем — держится высокая температура и не проходит кашель.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует ввести с 8 апреля чрезвычайное положение в стране в связи с распространением коронавируса, сообщило информационное агентство Kyodo.

— Объявление чрезвычайного положения позволит властям на местах требовать от граждан страны не выходить на улицу, отказываться от массовых мероприятий, соблюдать требования гигиены. Однако никаких штрафов за отказ выполнять такие требования и рекомендации в Японии не предусмотрено.

— Более тысячи жителей миграционного центра на Мальте были отправлены на карантин после того, как восемь человек заразились коронавирусом, сообщает Malta Today. Зараженные COVID-19 были изолированы, люди с высоким риском заболеваемости будут вывезены из миграционного центра. Соблюдение карантина в самом центре будет контролироваться.

— Из-за введения карантинных мер в связи с коронавирусом мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия. Об этом в видеообращении сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Оно размещено на его странице в Twitter.

— Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.

— Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, а на обработанной древесине и ткани — стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке — он исчез уже на второй день. На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.