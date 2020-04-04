Коронавирус в мире: главное на утро 4 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. В мире общее число зараженных достигло 1 117 918. Умерли 59 203 человек, вылечились 229 000 человек. Во всем мире принимаются различные меры по предотвращению заражения коронавирусом.

Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды. Дополнительные армейские силы перебрасываются и в другие части страны. Речь идет в том числе и военных врачах, которые должны помочь в уходе за пострадавшими.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил в США тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, разработанные совместно российскими и японскими учеными.

Генеральный прокурор США Уильям Барр объявил о том, что федеральное бюро тюрем США столкнулось с чрезвычайной ситуацией из-за быстрого распространения коронавируса в тюрьмах

Природоохранные организации в Нидерландах призывают граждан воздержаться от прогулок на природу, даже при наступлении хорошей весенней погоды. На выходные ожидается хорошая погода, однако организации призывают население наслаждаться её в саду или на балконе.

Две недели назад хорошая погода привела к выезду большого числа граждан на природу, вследствие чего под угрозой оказалось требование о соблюдении расстояния в 1,5 метра.

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хосейн Модарес Хиабани заявил, что к настоящему времени иранскими производственными подразделениями было произведено более 15 миллионов защитных масок для борьбы с коронавирусом.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко не исключает в будущем введение запрета на передвижение по улицам Киева на частных автомобилях.

Власти Венесуэлы готовы оказать помощь Колумбии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления в Каракасе.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству подготовить предложения по пересмотру бюджета.

На расширенном заседании правительства по итогам первого квартала 2020 года Бердымухамедов поручил уделить особое внимание оперативным мерам, чтобы снизить негативное влияние на туркменский бизнес мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что правительство запустило экономическую программу с фондом в размере 30 миллиардов солей (8,8 миллиарда долларов) для помощи средним и малым компаниям, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом нового типа.