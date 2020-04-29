Коронавирус в мире: главное на утро 29 апреля

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 29 апреля, общее число зараженных в мире достигло 3 138 785 человек. Зафиксировано 218 009 летальных исходов, 956 057 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 035 765 человек), далее следуют Испания (232 128), Италия (201 505), Франция (165 911) и Великобритания (161 145).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (59 226), Италия (27 359), Испания (23 822), Франция (23 822) и Великобритания (21 678).

— Депутаты чешского парламента после 10-часовых дебатов большинством голосов приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 17 мая, правительство предлагало продлить ЧП до 25 мая.

— В Греции в период возвращения к нормальной жизни после снятия ограничений из-за коронавируса граждане должны будут носить защитные маски в общественных местах.

— Палата представителей конгресса США отказалась от плана вернуться к заседаниям 4 мая из-за коронавируса.

— Первая зараженная коронавирусом женщина благополучно родила ребенка в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, малыш родился здоровым, сообщил телеканал «Аль-Арабия». По информации телеканала, роженица находится в нормальном состоянии и идет на поправку, при этом врачам одной из больниц Эр-Рияда пришлось принять меры, чтобы не заразиться самим во время родов.