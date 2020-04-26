Коронавирус в мире: главное на утро 26 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 26 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 921 439 человек. Зафиксировано 203 289 летальных исходов, 836 978 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (960 896 человек), далее следуют Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 488) и Германия (156 513).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (54 265), Италия (26 384), Испания (22 902), Франция (22 614) и Великобритания (20 319).

— Власти Великобритании призвали жителей страны продолжать оставаться дома до тех пор, пока не исчезнет риск заражения COVID-19 и распространения коронавируса.

— Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини. При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.

— Власти Польши, скорее всего, продлят режим закрытия границ в связи с эпидемией коронавируса, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Правительство Норвегии на фоне распространения коронавируса приняло решение не проводить фестивали и прочие мероприятия, численность которых превышает 500 человек.

— Ученый совет Франции рекомендовал ввести обязательное ношение масок для школьников после постепенного выхода страны из карантина 11 мая.

— Полиция Берлина задержала на акции протеста против связанных с COVID-19 ограничительных мер более 100 человек.

— Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Эфиопии аппараты искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией коронавируса.