Коронавирус в мире: главное на утро 25 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 25 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 831 537 человек. Зафиксировано 197 297 летальных исходов, 806 896 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (925 038 человек), далее следуют Испания (219 764), Италия (192 994), Франция (159 828) и Германия (154 999).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (52 185), Италия (25 969), Испания (22 524), Франция (22 245) и Великобритания (19 506).

— Бельгия с 4 мая начинает поэтапный процесс отмены мер изоляции, которые были приняты в середине марта из-за эпидемии нового коронавируса.

В частности, с 4 мая разрешено заниматься индивидуальными видами спорта, посещать спортклубы. Кроме того, к работе смогут приступить крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. При этом приоритетом остается дистанционная работа.

Одиннадцатого мая власти планируют разрешить работу непродуктовых магазинов при соблюдении правил социального десантирования. На 15-18 мая запланировано частичное открытие школ. Также с 18 мая разрешено посещать родственников, проживающих отдельно. Кроме того, бельгийцы смогут путешествовать по стране, ездить в другие регионы.

Что касается ресторанов, баров, ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

— Парагвай планирует начать постепенно выходить из карантина с 4 мая, этот процесс займет не менее двух месяцев.

— Президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана в разгар борьбы с пандемией коронавируса. Днем ранее Моран заявил, что COVID-19 заражены около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу. Однако премьер-министр страны Висенте Себальос опроверг сообщения СМИ, согласно которым отставка главы МВД связана с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.

— Эксперимент по доставке медицинских товаров в больницы беспилотниками начнут на следующей неделе британские власти.