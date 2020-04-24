Коронавирус в мире: главное на утро 24 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 24 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 725 920 человек. Зафиксировано 191 061 летальных исходов, 745 905 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (886 709 человек), далее следуют Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 129).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (50 243), Италия (25 549), Испания (22 157), Франция (21 856) и Великобритания (18 738).

— Многие государства-члены Евросоюза еще не достигли пика развития пандемии нового коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн.

— Власти председательствующей в G20 Саудовской Аравии призвали все страны, международные организации и частные компании как можно быстрее собрать 8 миллиардов долларов для глобальной борьбы с коронавирусом, пока фонд заполнен менее чем на четверть.

— Ученые из национальной службы здравоохранения Шотландии и университетов Глазго и Эдинбурга обнаружили, что коронавирус сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на десять лет. Специалисты сравнили данные по пациентам с COVID-19 в Италии со шкалой, разработанной Всемирной организацией здравоохранения, которая используется для расчета того, сколько лет жизни люди теряют из-за болезней. Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни, у женщин продолжительность жизни сокращалась на 11 лет.

— Около 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу заражены коронавирусом нового типа.

— Власти Эквадора в два раза увеличили оценку числа заболевших COVID-19 в стране после того, как были получены запоздавшие результаты тестов. В первой половине дня в четверг министерство сообщило, что общее число заболевших составляет 11 183.

— Чешское правительство на заседании одобрило продление режима чрезвычайного положения в республике до 25 мая.

— В мире ведется исследование пяти вакцин от коронавируса, однако до их появления должно пройти несколько месяцев, чтобы они стали доступны населению, заявил глава Высшего совета здравоохранения Италии, член научно-технического комитета при правительстве Франко Локателли.

— Президент и вице-президент Ботсваны завершили карантин после того, как сдали отрицательный тест на коронавирус.

— Госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное администрацией Трампа финансирование Всемирной организации здравоохранения.