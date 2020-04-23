Коронавирус в мире: главное на утро 23 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 23 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 639 025 человек. Зафиксировано 184 263 летальных исхода, 722 154 человека выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (849 092 человека), далее следуют Испания (208 389), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (150 648).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (47 681), Италия (25 085), Испания (21 717), Франция (21 340) и Великобритания (18 100).

— Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Китая вовремя не сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о начавшейся вспышке нового коронавируса.

— Президент США Дональд Трамп рассказал, что страна предоставит по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких Мексике и Франции, также несколько аппаратов будет отправлено в Испанию и Италию.

— Автоконцерн «Рено» возобновляет работу своих заводов во Франции.

— Глава Минздрава Великобритании заявил, что страна достигла пика вспышки заражения коронавирусом.

— В Китае выздоровели более 93 процента зараженных коронавирусом. В больницах страны остаются менее 1 тысячи пациентов.

— Киргизия достигла пика заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся в стране — 631 человек, 8 из них скончались.

— В Канаде число умерших от коронавируса превысило 2 тысячи человек.

— Австралия оставит границы закрытыми и сохранит запрет на въезд в страну еще на 4 месяца. Въезд будет разрешен только возвращающимся из-за рубежа гражданам страны.