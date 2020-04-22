Коронавирус в мире: главное на утро 22 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 22 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 557 917 человек. Зафиксировано 177 688 летальных исходов, 695 325 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (819 175 человек), далее следуют Испания (204 178), Италия (183 957), Франция (158 050) и Германия (148 453).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (45 343), Италия (24 648), Испания (21 282), Франция (20 796) и Великобритания (17 337).

— В четверг, 23 апреля в Оксфорде начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса.

— Власти Берлина отменили Октоберфест и другие массовые мероприятия, рассчитанные на 5 тысяч человек и более, которые были запланированы на период до 24 октября 2020 года.

— Российские и итальянские военные 22 апреля проведут дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в трех городах провинции Брешиа.

— Количество американцев, подавших заявления на пособие по безработице, достигло 22 миллионов людей.

— Президент США Дональд Трамп сообщил, что заморозит процесс иммиграции в США на 60 дней с целью защитить рабочие места для американцев.

— Комендантский час в Саудовской Аравии будет ослаблен в месяц священного для мусульман поста Рамадан.

— Президент Грузии Саломе Зурабишвили издала приказ о продлении режима ЧП в стране до 22 мая.

— Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили об угрозе массового голода из-за пандемии коронавируса.