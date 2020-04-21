Коронавирус в мире: главное на утро 21 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Worldometers на 8.45 по московскому времени 21 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 482 215 человек. Зафиксировано 170 471 летальных исходов, 652 170 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (792 913), далее следуют Испания (200 210), Италия (181 228), Франция (155 383) и Германия (147 065).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (42 517), Италия (24 114), Испания (20 852), Франция (20 265) и Великобритания (16 509).

— Все страны-члены Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, призывающую не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, которую предполагается создать.

— Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за халатность, которую, по их мнению, ВОЗ проявила в контексте пандемии коронавируса.

— Губернатор штата Теннесси на востоке США Билл Ли объявил в понедельник, что карантин по коронавирусу, действующий до 30 апреля, продлеваться не будет.

— Власти Кувейта распорядились до конца мая продлить всеобщие выходные в стране, введенные в марте из-за распространения коронавируса.

— Главные святыни ислама в Мекке и Медине — Заповедная мечеть и мечеть Пророка — останутся закрытыми во время месяца мусульманского поста Рамадана, начало которого ожидается на этой неделе.

— Казахстан будет постепенно смягчать карантин, введенный из-за коронавируса, но только при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологической безопасности.

— Полиция индийского штата Ассам арестовала 1 861 человека и конфисковала 15,3 тысячи транспортных средств из-за нарушения режима изоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.