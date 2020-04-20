Коронавирус в мире: главное на утро 20 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Worldometers на 8.40 по московскому времени 20 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 407 467 человек. Зафиксировано 165 074 летальных исходов, 625 202 человека выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (764 265), далее следуют Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (152 894), Германия (145 742), Великобритания (120 067), Турция (86 306) Китай (82 747).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (40 565), Италия (23 660), Испания (20 453), Франция (19 718) и Великобритания (16 060).

В России, по данным Роспотребнадзора на день 19 апреля, зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

— Министры здравоохранения стран G20 признали, что пандемия коронавируса выявила ряд недостатков в системах здравоохранения.

— Южная Корея частично ослабит введенные из-за коронавируса ограничения.

— Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что число госпитализированных с коронавирусом в штате, а также ежедневное число жертв продолжают снижаться.

— Президент США Дональд Трамп заявил, что более 4 миллионов американцев сдали тесты на коронавирус.

— В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 17 тысяч человек.

— В Новой Зеландии продлили до 27 апреля режим чрезвычайного положения, введенный из-за коронавируса.