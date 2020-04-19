Коронавирус в мире: главное на утро 19 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Worldometers на 8.40 по московскому времени 19 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 332 456 человек. Зафиксировано 160 784 летальных исходов, 600 006 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (738 913), далее следуют Испания (194 416), Италия (175 925), Франция (151 793), Германия (143 724), Великобритания (114 217), Китай (82 735), Турция (82 329).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (39 015), Италия (23 227), Испания (20 639), Франция (19 323) и Великобритания (15 464).

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 19 апреля, выявлено 36 793 случая заражения, 313 человека умерли.

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