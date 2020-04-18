Коронавирус в мире: главное на утро 18 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. По данным Worldometers на 9.15 по московскому времени 18 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 251 770 человек. Зафиксировано 154 311 летальных исходов, 574 386 человек выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (710 272), далее следуют Испания (190 839), Италия (172 434), Франция (147 969), Германия (141 397), Великобритания (108 692), Китай (82 719), Турция (78 546).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (37 175), Италия (22 745), Испания (20 002), Франция (18 681) и Великобритания (14 576).

В России, по данным Роспотребнадзора на 17 апреля, выявлено 32 008 случаев заражения, 273 человека умерли.

— В Китае, откуда началась пандемия, за сутки от COVID-19 не умер никто.

— Президент США Дональд Трамп признался, что почти не покидает Белый дом из-за пандемии.

— В ООН спрогнозировали, что от 300 тысяч до 3,3 миллиона человек могут умереть от коронавируса в Африке.

— Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что тесты на антитела не показывают иммунитет от COVID-19 у тех, кто переболел.